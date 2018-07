Eduardo da Silva pode estrear pelo Flamengo no clássico carioca

Recém-contratado pelo Flamengo, o brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva, que estava no grupo da Croácia que participou da última Copa do Mundo, ainda não está em plenas condições físicas. Mas ele pode antecipar a estreia pelo clube e ser acionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo já para o clássico de domingo, com o Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

"O Eduardo precisa de explosão física e de cuidados, deve demorar um tempinho ainda. Mas, de acordo com a necessidade, tem que ir a jogo. Não temos tempo hábil. Vamos queimando etapas dentro da competição. O momento não é de muitos cuidados longos. É fazer e botar para jogar", afirmou o novo preparador físico do clube, Antônio Mello, em entrevista a Rádio Brasil.

Quando foi apresentado como novo treinador do time, na quinta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo destacou a necessidade de "um esforço maior" dos jogadores. O técnico tem poucas opções para escalar o ataque neste domingo e a entrada de Eduardo da Silva pode melhorar o nível técnico do lanterna da competição.