Eduardo da Silva revela emoção especial contra Arsenal

"Mesmo antes do sorteio ser realizado, eu sonhava em jogar contra o Arsenal e jogar diante dos torcedores no Emirates Stadium", declarou o jogador, que teve sua trajetória no time londrino marcada por uma grave contusão, que quase fez com que ele abandonasse a carreira.

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, elogiou Eduardo da Silva e disse que, se não fosse pela lesão, ele teria ficado mais tempo no clube inglês. "Ele tinha a classe necessária para um jogador do Arsenal. É difícil quantificar (quão bom ele teria sido para a equipe)", declarou.

Em seus primeiros 22 jogos na equipe de Wenger, o brasileiro marcou 12 gols. No entanto, após a lesão, ele não voltou à velha forma e viu seus concorrentes pela posição ganharem espaço. "Isso (sua saída) foi basicamente pelo fato de que ele ficou contundido por um longo tempo e alguém tomou seu lugar", completou o treinador do Arsenal.