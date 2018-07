Eduardo Ferreira revela mágoa com Alessandro no Corinthians: 'Minha maior decepção'

Pouco antes do anuncio da contratação do treinador Oswaldo de Oliveira em outubro, Eduardo Ferreira pediu demissão do Corinthians. O até então diretor adjunto se sentiu traído pelo presidente Roberto de Andrade e pelo gerente de futebol Alessandro, por não ficar sabendo da negociação através da dupla.

Dois meses após sua saída, ele relembrou como soube da contratação. "Foi um momento muito ruim naquela semana, porque fiquei sabendo por outras pessoas que o Oswaldo estava vindo. Lembro que dias antes do meu último jogo, contra o Santa Cruz, em Cuiabá, fui atrás de algumas coisas que chegaram a mim e vi que foi o modo errado. Estava conversando com o Alessandro e Fábio, que iria até o final do ano com ele. Aí sim, no fim do ano, teria um treinador. Mas foi uma surpresa sim, uma decepção, mas a vida segue. É o futebol". revelou em entrevista ao GloboEsporte.com

O fato do gerente de futebol saber da negociação e não revelar, causou grande chateação em Edu Ferreira. "É minha maior decepção. Se você pegar entrevistas minhas, parecia que o Alessandro não sabia. Eu desabafei com ele antes de viajar e em Cuiabá. Depois fiquei sabendo que ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele participou da contratação. Para mim, foi uma traição. Uma grande decepção. Falei por cima com ele, mas uma pessoa desse tipo não quero nem perto de mim mais", disse.

Sem a vaga para a Libertadores da próxima temporada, o trabalho de Alessandro passou a ser questionado internamente. Ele, contudo, tem o respaldo de Roberto de Andrade para seguir na função.