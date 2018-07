Eduardo Hungaro define time do Botafogo para Copa Libertadores

RIO - Depois de terem sido poupados no dia anterior, quando os reservas do Botafogo perderam para o Friburguense pela sétima rodada do Campeonato Carioca, os jogadores titulares treinaram forte neste domingo, no campo anexo do Engenhão. Durante a atividade, o técnico Eduardo Hungaro praticamente confirmou o time para o jogo de terça-feira, pela Libertadores.

Na noite de terça-feira, o Botafogo estreia no Grupo 2 da Libertadores, depois de ter passado pelo Deportivo Quito na fase preliminar da competição. O jogo no Maracanã é contra o San Lorenzo, da Argentina. E o time deve entrar em campo com Jefferson; Edilson, Dória, Bolívar e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Wallyson e Ferreyra.

Foi com essa formação que o Botafogo treinou neste domingo, repetindo a escalação da vitória sobre o Deportivo Quito na última quarta-feira. Apesar dos novos reforços, o meia-atacante Ronny e o lateral-esquerdo Júnior César, já estarem integrados ao grupo, Eduardo Hungaro preveriu manter os mesmos titulares que golearam o time equatoriano por 4 a 0.