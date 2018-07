Eduardo Hungaro evita confirmar volta dos titulares do Botafogo

RIO - Satisfeito com a vitória do Botafogo sobre o Bonsucesso por 2 a 0, o técnico Eduardo Hungaro evitou confirmar o retorno dos titulares da equipe na próxima rodada do Estadual do Rio. Após entrar em campo na terça e na quinta-feira desta semana, o time carioca voltará aos gramados no domingo para duelar com o Duque de Caxias.

Em razão da maratona, Hungaro está escalando os reservas no Estadual, preservando os titulares para a Copa Libertadores. Mas, em razão do fraco desempenho no torneio regional, o treinador avisou que poderia retornar com os titulares no fim de semana. A vitória desta quinta-feira, porém, parece ter feito Hungaro mudar de ideia.

"Utilizando essa equipe [reserva], o time principal fica com o outro jogo para jogar. Precisamos ver em quais condições esses jogadores vão se reapresentar amanhã. Como é que eles vão estar daqui a próximas 48 horas, que fecha no sábado?", disse Hungaro, considerando a possibilidade de escalar novamente os reservas no domingo. "Mas a gente vai decidir da melhor forma, como temos feito até agora", afirmou, fazendo mistério.

O Botafogo já tem três derrotas no Estadual, no qual conta com os reservas. Já os titulares passaram da fase preliminar da Copa Libertadores e venceram o primeiro duelo na fase de grupos, na terça-feira.