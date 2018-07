Eduardo Sasha desfalca o Inter e Moledo é relacionado por Argel O banco de reservas do Internacional terá duas grandes atrações no duelo deste sábado com a Ponte Preta, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Argel Fucks divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o duelo e incluiu o atacante Andrigo e o zagueiro Rodrigo Moledo. Em compensação, o meia-atacante Eduardo Sasha está fora do duelo.