Eduardo Sasha faz 1º treino com bola no Inter após cirurgia

Eduardo Sasha não atua desde 9 de setembro, quando o Inter superou o Palmeiras por 1 a 0, no Beira-Rio. O meia-atacante ainda precisará realizar trabalhos para recuperar o condicionamento, mas logo deve ficar à disposição do técnico Argel Fucks.

De qualquer modo, a volta de Eduardo Sasha aos treinamentos com bola é um passo importante na sua recuperação. E ela ocorreu no retorno do Inter ao CT do Parque Gigante, pois os efeitos das fortes chuvas na semana passada em Porto Alegre vinham impedindo o time de treinar no local.

Ainda sem Eduardo Sasha, o Inter voltará a entrar em campo no próximo sábado, em casa, diante do Joinville, pela 32ª rodada do Brasileirão. Argel não indicou no treino desta terça-feira o substituto do zagueiro Paulão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Juan, Eduardo e Alan Costa disputam a vaga para formar a dupla de zaga com Réver - outra opção é Ernando, que vem sendo improvisado na lateral esquerda. O elenco do Inter volta a treinar na manhã desta quarta-feira no CT do Parque Gigante.