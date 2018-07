Eduardo Silva deixa Flamengo e volta para o Shakhtar Donetsk

A chegada de Eduardo, que marcou 36 gols em 113 jogos pelo clube entre 2010 e 2014, ocorre em seguida à partida de três outros jogadores brasileiros – Douglas Costa, Luiz Adriano e Fernando.

"É uma oportunidade única na vida voltar ao clube que sempre esteve no seu coração", disse Eduardo em uma declaração publicada no site do Shakhtar Donetsk.

"Eu estava com muita vontade de retornar e agora eu tenho a sensação de que um peso foi tirado da minha mente. Tudo funcionou como um sonho".

Eduardo, agora com 32 anos, foi para o Shakhtar pela primeira vez com um contrato de quatro anos em julho de 2010, após quebrar a perna enquanto jogava pelo Arsenal, em 2008.

A lesão do atacante, um fratura dupla sofrida num jogo contra o Birmingham City, foi tão violenta que os canais que transmitiam a partida sequer mostraram replays do lance.

Na temporada passada, o Shakhtar ficou baseado em Kiev e teve seu mando de campo na cidade de Lviv, depois de fugir da guerra em Donetsk, cidade centro industrial que se tornou um dos refúgios de rebeldes separatistas pró-Russia.

(Reportagem de Igor Nitsak)