Eduardo sofre entorse e desfalca o Inter por pelo menos duas semanas

O Internacional vai disputar o Gre-Nal do próximo domingo e a primeira partida da Copa do Brasil sem uma opção importante para a zaga. O zagueiro Eduardo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o duelo contra o Santos, quarta-feira à noite, no Beira-Rio, e ficará afastado dos gramados entre duas a três semanas.

Ele deixou o campo chorando durante o duelo pela Copa do Brasil e, depois da classificação colorada, foi embora do Beira-Rio com uma bota de imobilização. Nesta quinta, o departamento médico do Inter confirmou a entorse ao avaliar um exame de imagem feito mais cedo.

Eduardo não é titular no time de Celso Roth, mas atuou com frequência no Brasileirão como reserva de Ernando e Paulão. Contra o Santos, jogava improvisado na lateral-direita quando sofreu a lesão.

Para o Gre-Nal, Roth também não vai contar com o meia Alex, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No departamento médico também estão o volante Fernando Bob e o atacante Nico López. O clássico será domingo, na Arena do Grêmio, pela 32.ª rodada do Brasileirão.