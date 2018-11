Efeito suspensivo libera Felipão para jogo contra o Fluminense

A diretoria do Palmeiras conseguiu nesta terça-feira liberar a presença do técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo contra o Fluminense, na quarta, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador inicialmente teria de cumprir suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), porém com o efeito suspensivo, está livre para comandar o time enquanto não tiver outro julgamento.

Felipão havia sido punido por ter criticado a arbitragem depois da partida com o Ceará, no Pacaembu, em outubro. O julgamento foi na última segunda-feira, no Rio. Porém como o departamento jurídico do clube conseguiu o efeito suspenso, ele poderá dirigir o time nesta quarta.

O julgamento também havia punido o atacante Deyverson, que recebeu suspensão por ter sido expulsão contra o Ceará. A diretoria chegou a pedir efeito suspensivo para o jogador, porém a resposta foi negativa. Com isso, o colombiano Borja deverá ser escalado como titular contra o Fluminense.

Para o jogo com o Fluminense, o Palmeiras vendeu até o fim da tarde desta terça-feira 34 mil ingressos. A partida terá início às 21h45. O possível time titular deverá ter: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja.