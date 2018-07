Efetivado, Jayme exalta desempenho do Flamengo

RIO - Efetivado no comando do Flamengo, Jayme de Almeida aprovou a atuação do Flamengo no empate por 1 a 1 com o Botafogo, na noite de quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Para o técnico, o time mostrou que tem condições de encarar qualquer adversário e encontrou uma forma de jogar que será utilizada na sequência da atual temporada.

"Jogamos de igual para igual contra o Botafogo e temos condições de repetir isso contra qualquer time. Fizemos uma grande partida, o que me deixou muito feliz. Marcamos muito, criamos boas oportunidades e todos se doaram demais. Temos um caminho para seguir até o fim do ano", disse.

Auxiliar técnico permanente do Flamengo desde 2010, Jayme de Almeida dirigiu o time de forma interina em outras oportunidades e parecia seguir o mesmo roteio após a saída de Mano Menezes na semana passada. Mas a diretoria optou pela efetivação dele, desistindo de contratar outro treinador.

A decisão de apostar em Jayme recebeu o aval da mais vitoriosa geração da história do Flamengo, que contava com nomes como Adílio, Leandro e Zico. Assim, o novo treinador fez questão de agradecer o apoio e carinho desses ex-jogadores e ídolos históricos.

"O legal de passar a vida no esporte é fazer grandes amizades. Foi gratificante ver Adão, Adílio, Julinho e Leandro representando essa união. Esse apoio me deixou forte. Sem contar a ligação do Zico, que mexeu comigo. Essa força nos deu a certeza que poderíamos jogar com muita tranquilidade", afirmou.