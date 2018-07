Eficiência da defesa é o trunfo do Corinthians contra o Palmeiras

O Corinthians aposta muito em sua defesa para sair com um resultado positivo diante do Palmeiras no domingo, no Itaquerão. Depois de sofrer dez gols em quatro clássicos no ano, Mano Menezes acertou o setor com Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos, além de Ralf atuando um pouco à frente, e acredita que, se o nível for mantido, o ataque garantirá os três importantes pontos.

Com apenas seis gols sofridos no Brasileirão, a defesa corintiana está entre as menos vazadas, superou a desconfiança e melhorou o entrosamento com a parada para a Copa. A ordem agora será mostrar à torcida que o time tem zaga "de confiança." "A parada da Copa foi muito boa para a gente. Pudemos corrigir algumas coisas que não vinham dando certo", diz Gil.

Cleber e Gil garantem que já se entendem pelo olhar, e não têm vergonha de dar um bicão na hora do aperto. "Acho que para a gente lá de trás é melhor dar um chutão do que sair jogando, perder bola e dar oportunidade ao adversário. Na Europa também se faz isso", afirma Gil.

Mas os zagueiros têm uma tarefa ainda maior. Além de defenderem lá atrás, e de ir ao ataque nas bolas paradas, Mano ensaiou à exaustão as jogadas ofensivas começando com a saída da zaga. Com a bola, Gil e Cleber vão servir rapidamente um dos laterais ou o volante Elias para a jogada terminar em conclusão de Guerrero ou Romero.

"Não podemos pensar no clássico pelo lado de lá (Palmeiras). Temos de pensar pelo lado de cá, e nos trabalhos que fiz. A ideia é tirar o melhor daquilo que nós temos, treinar bem as saídas e as passagens pelas laterais, que foram boas no jogo passado (3 a 0 no Bahia) e contra o Internacional (2 a 1). O objetivo é fazer bem o que já fizemos mais vezes", diz Mano.

Ele quer sair na frente do placar para evitar o nervosismo do time diante da torcida. No Nacional, na única vez que sofreu o gol primeiro o time não conseguiu buscar o empate com o Figueirense em pleno Itaquerão.

VELOCIDADE

No clássico, Romero vai ganhar outra chance no ataque. O jovem paraguaio de 21 anos estreou como titular diante do Bahia e foi muito elogiado. Será mantido e terá a missão de ir para cima dos zagueiros. Sua velocidade se encaixou perfeitamente na tática escolhida por Mano para o jogo.