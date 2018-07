Eficiente na defesa, equipe do Grêmio quer deslanchar no ataque

Grêmio enfrenta o Botafogo neste domingo, 28, a partir das 16 horas, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão . E entra em campo para tentar manter uma condição, de time que não sofre gols, e se livrar de outra, de time que não faz gols.

A defesa gremista não é vazada há sete jogos, sofrendo apenas 14 gols nas 24 rodadas já disputadas do Brasileirão. Com esses números, é a melhor da competição. O ataque, por sua vez, é segundo pior, com escassos 19 gols marcados até agora.

Artilheiro gremista na competição, com nove gols, o atacante argentino Barcos admite que o time precisa "caprichar um pouco mais" nas finalizações. Na última quarta-feira, por exemplo, o Grêmio chegou a mandar duas bolas na trave durante o empate por 0 a 0 com o Fluminense.

O zagueiro Pedro Geromel e o volante Matheus Biteco, que cumpriram suspensão na última rodada, reassumem suas posições no time titular. Assim, Bressan e Walace voltam ao banco dos reservas neste domingo, quando o Grêmio tentará voltar ao G4 - está com 40 pontos.

Já pela equipe carioca, o Botafogo quer aproveitar mais uma partida no estádio do Maracanã, no Rio, para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem 26 pontos na competição e se não vencer pode voltar à integrar a faixa dos quatro últimos da tabela de classificação.

A vitória sobre o Goiás por 1 a 0 na última rodada deu novo ânimo à equipe. O técnico Vagner Mancini prometeu que o time vai embalar na competição e para isso vai fazer o clube tricolor gaúcho "sofrer" no duelo.

O Botafogo ostenta um bom retrospecto como mandante no Maracanã. Em sete jogos disputados no estádio nesta condição, foi derrotado apenas uma vez, para o Bahia, em uma partida atípica, na qual teve dois jogadores expulsos no início do segundo tempo.

O atacante Rogério e o volante Sidney retornam de suspensão e estão disponíveis para atuar. A equipe também deve contar com a volta do argentino Bolatti, que não enfrentou o Goiás em razão de dores musculares. Enquanto não é julgado pelas críticas feitas à CBF, Emerson segue em condições de reforçar o Botafogo. No entanto, a partir desta segunda-feira, o atacante vai conhecer a decisão da justiça desportiva e pode ser suspenso por até 18 partidas.