Egídio celebra semana de trabalho e prevê Cruzeiro brigando por todos os títulos

Depois de um início corrido de temporada, o Cruzeiro teve a semana livre para treinamentos, às vésperas do duelo diante do Tupynambás, domingo, no Mineirão, pelo Estadual. O lateral Egídio celebrou a sequência de trabalhos no CT e exaltou o trabalho da comissão técnica.

"Sabemos da importância de uma semana de trabalho. Daqui a pouco, vem uma sequência de jogos e não dá nem tempo de treinar, com jogo atrás de jogo. A gente prioriza demais este momento, este mês de fevereiro, com jogo só no fim de semana. A comissão consegue fazer tudo que precisa para nos preparar para os jogos e isto é muito bom, porque nos fortalece cada vez mais", declarou ao site do clube.

Titular absoluto da última temporada, Egídio ganhou concorrência este ano com a chegada de Dodô. Para o lateral, o elenco está mais forte em 2019 e deve colocar o Cruzeiro na briga por todos os títulos que disputar.

"O grupo continua forte. No ano passado, mostramos isso, com dois títulos. Agora, nos preparamos para mais uma temporada. Sonhamos com todos os campeonatos. Queremos que estes jogos grandes comecem logo. O Cruzeiro está acostumado e mais do que preparado para a sequência da temporada", afirmou.

O Cruzeiro ocupa a vice-liderança do Campeonato Mineiro com os mesmos 11 pontos do América-MG, mas com desvantagem no saldo de gols: nove a seis. Por isso, pode assumir a ponta neste domingo, contra o Tupynambás.