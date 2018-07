Egídio e Cleiton Xavier preocupam Palmeiras para o clássico

O Palmeiras deixou o gramado do Allianz Parque comemorando a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, quarta-feira, mas o técnico Cuca pode ter problemas para escalar a equipe no clássico com o São Paulo, domingo, no Morumbi. O meia Cleiton Xavier e o lateral-esquerdo Egídio deixaram o campo com problemas musculares.

Egídio sentiu dores na coxa, enquanto Cleiton Xavier sentiu dores no adutor. Ambos serão reavaliados na reapresentação da equipe, nesta quinta-feira. Desfalque certo continua sendo o atacante Lucas Barrios, com dores na panturrilha direita.

Durante a partida, o goleiro Fernando Prass chegou a ficar caído no gramado por um tempo e causou preocupação, mas foi apenas um susto. "Tive cãibra porque não me hidratei como deveria. No frio, a gente bebe menos água e acabei descuidando", comentou.

Em relação ao clássico de domingo, o goleiro espera por dificuldades, mas vê o jogo como uma boa oportunidade de dificultar a vida de um concorrente direto. "A gente teve um tropeço contra Ponte e isso nos custou três pontos. O diferencial neste Brasileiro é somar pontos fora de casa e fazer com que os adversários diretos, como o São Paulo, não somem em casa. Temos que fazer um bom jogo e usar como parâmetro o que fizemos contra o Atlético-PR, Ponte e o segundo tempo diante do Fluminense", analisou o capitão palmeirense.