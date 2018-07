Egídio exige vitória sobre o Fluminense em dia de festa cruzeirense

O clima será de festa no Mineirão neste domingo. O Cruzeiro receberá o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro e levantará o troféu de campeão da competição. Até para presentear a torcida, que deve lotar o estádio, no clube só se fala na vitória, como deixou claro o lateral-esquerdo Egídio nesta sexta-feira.

"Temos que projetar uma vitória no domingo, com Mineirão lotado pela nossa torcida, para levantarmos a taça que foi difícil de ser conquistada. Temos que fazer um bom jogo para encerrarmos bem a temporada e comemorarmos esse importante título", declarou o jogador.

Como na conquista de 2013, Egídio teve um bom desempenho no Brasileirão e inclusive foi escolhido o lateral-esquerdo da seleção ideal da competição, no prêmio dado pela CBF. O desempenho, tanto individual quanto da equipe, deixou o jogador extremamente satisfeito.

"É muita felicidade, uma satisfação enorme por ser mais uma vez campeão brasileiro com o Cruzeiro e no final ainda ser premiado como o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Só tenho que agradecer a Deus e aos meus companheiros de equipe pelas conquistas que conseguimos esse ano. O Cruzeiro é um colecionador de títulos e montou um grande time em 2013, conseguindo manter o mesmo grupo em 2014, com uma comissão técnica competente. Tudo isso foi primordial para o nosso bom desempenho em campo", exaltou.