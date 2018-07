Egídio minimiza protesto e pede apoio da torcida do Palmeiras

Um fato marcante no empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Atlético-MG, sábado, no Allianz Parque, foi o protesto de membros de um torcida organizada, que resolveram ficar o tempo todo calados, sem apoiar a equipe. Eles protestavam contra o alto preço dos ingressos, já que o mais barato custava R$ 80. Apesar disso, o lateral-esquerdo Egídio disse nesta segunda-feira que espera pelo apoio das arquibancadas e lembrou a mudança dos valores para a partida contra o Sampaio Corrêa, na terça-feira, pela Copa do Brasil.

"Os jogadores têm certeza que vamos contar com o apoio da torcida. Sabe da imensidão dessa torcida e não sei porque ficaram quietos. Falaram que foi por causa do ingresso, mas para esse jogo já abaixou o preço, então acredito que vamos ter apoio", comentou o lateral, que deve ser titular diante do Sampaio Corrêa e estreou pelo Palmeiras contra o Atlético-MG.

Para o jogo desta terça-feira, a diretoria resolveu diminuir o preço dos ingressos. O mais barato, o setor Cadeira Gol Norte, estava há venda por R$ 40 e não R$ 80, como diante do Atlético-MG. Inclusive, todos os bilhetes do setor já foram comercializados.

Durante a partida no sábado, outros torcedores chegaram a xingar a uniformizada, principalmente após o gol marcado por Rafael Marques, que garantiu o empate.

Confira os valores dos ingressos para o jogo desta terça:

Cadeira Gol Norte (Verde) - R$ 40,00 (Esgotado)

Cadeira Gol Sul A (Branco) - R$ 60,00

Cadeira Gol Sul B (Amarelo) - R$ 60,00

Cadeira Central Oeste (Vermelho) - R$ 100,00

Cadeira Central Leste (Azul) - R$ 80,00

Cadeira Superior (Visitante) - R$ 60,00