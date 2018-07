Egídio não se intimida com concorrência no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Egídio foi o lateral-esquerdo titular na campanha do Cruzeiro na conquista do título brasileiro no ano passado, mas o clube contratou um importante reforço para o setor nesta temporada: o paraguaio Samudio, que veio do Libertad. Mesmo com a nova e forte concorrência, o antigo dono da posição não se intimida.

"Isso é bom, gosto também de ter esses desafios. É importante, porque a gente não se acomoda. O grupo é forte. E eu vou em busca sempre dos meus 100% para não dar brechas e continuar jogando", disse Egídio.

Como Samudio se recupera de lesão, Egídio foi titular na abertura da temporada, no último domingo, quando o Cruzeiro venceu a URT por 1 a 0 pelo Campeonato Mineiro. "Primeiro jogo, voltando de férias, pré-temporada, a perna meio pesada ainda, um pouquinho fora de ritmo, mas foi dentro da normalidade. Jogo a jogo, a gente vai melhorando cada vez mais para chegar ao ponto certo", avaliou o lateral, autor da jogada que resultou no gol marcado pelo meia Ricardo Goulart.