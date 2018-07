Egídio pede que Cruzeiro mantenha fase fora de casa

O Cruzeiro é o time com melhor retrospecto atuando fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Em 12 jogos longe de seus domínios até o momento, foram seis vitórias, três empates e outras três derrotas para o líder da competição. E é este desempenho que o lateral Egídio espera que seja mantido diante do Sport, neste sábado, no Recife, pela 25.ª rodada.

"A gente sabe a força do nosso elenco, do nosso grupo. Sabemos do nosso bom aproveitamento fora de casa, somos o time que mais pontuou jogando como visitante e esperamos continuar assim", declarou.

A equipe mineira vem justamente de uma vitória complicada fora de casa contra o Coritiba, por 2 a 1, na última quinta. Mas Egídio espera ainda mais dificuldade contra o Sport, já que o time pernambucano venceu oito e perdeu apenas uma das 12 partidas que fez sob seus domínios neste Brasileirão.

"Sábado teremos mais um jogo difícil, fora de casa, contra o Sport, mas espero que a gente possa jogar bem para somar os três pontos e seguirmos na liderança. Se fizermos o nosso papel, teremos grande chance de conquistar o campeonato esse ano de novo. Sabemos da força do Sport em casa, que não será uma partida fácil, porém o nosso time está bem focado para entrar em campo e voltar para casa com mais uma vitória", garantiu.