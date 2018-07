Egídio quer aproveitar chance para se firmar no Cruzeiro Ainda nos seus primeiros meses no Cruzeiro, o lateral-esquerdo Egídio vai ganhar uma oportunidade entre os titulares neste domingo, quando a equipe vai enfrentar o Boa, em Varginha, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O jogador substituirá o volante Everton, que vem sendo improvisado pelo técnico Marcelo Oliveira no setor, mas está contundido. Assim, Egídio quer aproveitar a chance para conquistar o seu espaço na equipe.