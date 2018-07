Egídio ressalta importância da liderança para Cruzeiro

"Nada melhor que a gente chegar nessa parada do campeonato como líder. É isso que a gente pensa, é por isso que vamos lutar, então vamos nos dedicar ao máximo no domingo para conquistarmos a vitória", avisou o lateral-esquerdo Egídio, um dos titulares para o jogo contra o Flamengo.

Atual campeão brasileiro, o Cruzeiro lidera o campeonato com 16 pontos, com um de vantagem sobre Fluminense, Corinthians, Inter e Goiás, com quem disputa diretamente a primeira colocação. Por isso, o time mineiro não pode vacilar neste domingo se quiser manter a ponta.

"O nosso foco desde o começo era terminar este primeiro semestre entre os quatro primeiros. O time está muito concentrado. Hoje estamos no G4, então vamos dar a vida em busca dos três pontos para a gente terminar em primeiro", afirmou Egídio.