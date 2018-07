Egídio sofre fratura na mão e desfalca Cruzeiro nas próximas semanas

O Cruzeiro sofreu nesta terça-feira mais uma baixa em seu elenco, e novamente por fratura. O lateral-esquerdo Egídio quebrou a mão esquerda durante o jogo contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada, e está fora da partida contra o Santa Rita, de Alagoas, nesta quarta-feira, na estreia do time mineiro na Copa do Brasil.

Egídio também deve desfalcar a equipe contra a Chapecoense, sábado, no Mineirão, em rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não divulgou o tempo de recuperação do jogador, o que significa que ele poderá ser baixa em mais partidas da Copa do Brasil - partida da volta contra o Santa Rita, pelas oitavas de final, será disputada já na próxima semana - e do Brasileirão.

Sem Egídio, o técnico Marcelo Oliveira vai escalar Samudio nesta quarta. Porém, o lateral não estará disponível para o jogo da volta porque será cedido à seleção do Paraguai. O treinador também não terá o volante Tinga, que fraturou a tíbia e fíbula durante o treino de sexta-feira.

O lateral-esquerdo não foi o único ausente no treino desta terça. O zagueiro Dedé foi poupado da atividade, mas não preocupa Marcelo Oliveira para a Copa do Brasil. O treino contou com a presença de Ricardo Goulart, preservado no duelo contra o Goiás, no fim de semana.