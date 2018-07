Egídio vê semelhanças entre Cruzeiro bicampeão e Palmeiras

Nos últimos dois anos, o Cruzeiro mandou no futebol brasileiro. Além de ter sido bicampeão brasileiro, fez bonito na maioria das competições que disputou. O elenco foi montado por Alexandre Mattos, atual diretor de futebol do Palmeiras e tinha no grupo, dentre outros, o lateral-esquerdo Egídio, que também agora está no Alviverde. Para o jogador, a reconstrução da equipe paulista lembra muito o que foi feito no clube mineiro.

Além de começar praticamente do zero o novo trabalho, como aconteceu no Cruzeiro, em sua primeira competição oficial, o Palmeiras teve o mesmo desempenho do time mineiro: Vice-campeão estadual.

"São dois times grandes, que estão acostumados a ganhar títulos. O Mattos é um profissional correto. O Cruzeiro perdeu a final do Mineiro e deslanchou no Brasileiro. Isso pode acontecer no Palmeiras também", projetou o lateral.

No Cruzeiro, Egídio teve uma passagem marcante e no ano passado foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileiro, em eleição realizada pela CBF. No Alviverde, ele terá que disputar posição com Zé Roberto, que também ganhou prêmio no ano passado, em votação pela revista Placar. Zé, inclusive, lembrou da premiação para justificar sua vontade, que é permanecer jogando na lateral. Egídio aproveitou também para "vender o seu peixe".

"Deixo para o professor Oswaldo decidir a melhor maneira de jogar. Ano passado fui eleito o melhor na lateral também, então, quem jogar, vai dar conta do recado", comentou.

A tendência é que Egídio seja o titular na partida desta terça-feira, contra o Sampaio Corrêa, às 21h50, pela Copa do Brasil. O técnico Oswaldo de Oliveira não divulgou o time que joga, mas deve manter a base titular.