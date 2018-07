Egídio volta a treinar e pode ser novidade do Cruzeiro O Cruzeiro pode ter a volta de um importante titular para enfrentar o São Paulo, domingo, no confronto entre o líder e o vice-líder do Brasileirão. Egídio saiu do departamento médico, treinou nesta sexta-feira na Toca da Raposa e pode ser a novidade na escalação do técnico Marcelo Oliveira.