Egito bate Botsuana e aproveita empate entre Senegal e Tunísia

O Egito voltou a sonhar com uma vaga direta na próxima edição da Copa Africana de Nações. Nesta sexta-feira, jogando fora de casa pela última rodada do primeiro turno, venceu Botsuana por 2 a 0 e somou seus três primeiros pontos no Grupo G das Eliminatórias.

Até então com campanha 100%, Senegal e Tunísia empataram em 0 a 0, também nesta sexta-feira, em Dakar. Assim, chegaram aos sete pontos e mantiveram a briga igual pela primeira posição. Pelo sistema das Eliminatórias, avançam os dois primeiros de cada um dos sete grupos, além dos dois melhores terceiros colocados.

Tricampeão entre 2006 e 2010, o Egito sequer se classificou às edições de 2012 e 2013, ficando fora também da Copa do Mundo. Maior campeã da Copa Africana, a equipe tenta se reerguer obtendo a vaga para a próxima edição, que vai acontecer no ano que vem, no Marrocos.

Também pelas Eliminatórias, mas valendo pelo Grupo C, nesta sexta-feira, Angola empatou sem gols com Lesoto, fora de casa. Os angolanos têm somente um ponto e se complicaram na chave, que é liderada por Burkina Faso, com seis e um jogo a menos. Gabão tem quatro (também com apenas duas partidas realizadas) e Lesoto soma dois pontos.