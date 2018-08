Seleção do Egito confirma Javier Aguirre como novo técnico

A Associação de Futebol do Egito (EFA, na sigla em inglês) confirmou nesta quarta-feira o mexicano Javier Aguirre como novo técnico da seleção do país. Ele substituirá o argentino Hector Cuper, que comandou a equipe na Copa do Mundo da Rússia.

+ Leia mais sobre Futebol

A entidade, no entanto, não deu mais detalhes sobre o acerto. Apenas informou que a coletiva de apresentação de seu novo treinador acontecerá nesta quinta-feira. Aguirre, de 59 anos, foi jogador e atuou pelo México na Copa do Mundo de 1986. Depois chegou a comandar a seleção do seu país por duas vezes, em 2001/2002, e em 2009/2010.

Aguirre também comandou times do futebol espanhol, como Atlético de Madrid, Osasuna, Zaragoza e Espanyol. Ainda treinou o Japão, entre 2014 e 2015. Sua última equipe foi o Al-Wahda, dos Emirados Árabes.

Cuper vivia a expectativa de seguir no comando do Egito, mas a fraca campanha no Mundial da Rússia fez com que ele fosse substituído. A seleção chegou badalada por ter o astro Salah na equipe, mas deu adeus na primeira fase após três derrotas para Uruguai (1 a 0), Rússia (3 a 1) e Arábia Saudita (2 a 1).