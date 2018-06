Egito confirma Salah em lista de 23 convocados para Copa do Mundo

A Federação Egípcia de Futebol divulgou nesta segunda-feira os 23 convocados que vão representar a seleção do país na Copa do Mundo. O destaque da lista é o atacante Mohamed Salah, que ainda se recupera de uma lesão no ombro sofrida em 26 de maio, na final da Liga dos Campeões da Europa.

+ Às vésperas da Copa, Egito e Colômbia ficam no 0 a 0 em amistoso na Itália

Salah foi substituído da partida aos 29 minutos do primeiro tempo, após se machucar em lance de disputa de bola com o zagueiro Sergio Ramos. Sem seu principal atacante, o Liverpool perdeu a partida para o Real Madrid por 3 a 1 e ficou com o vice-campeonato do torneio.

Agora, então, Salah corre contra o tempo para enfrentar o Uruguai na primeira partida do Egito na Copa do Mundo, no dia 15, no Estádio Central , em Ecaterimburgo. A seleção egípcia depois enfrentará a Rússia no dia 19, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, e vai terminar sua participação no Grupo A contra a Arábia Saudita no dia 25, na Arena Volgogrado, em Volgogrado.

A lista de convocados da seleção egípcia, definida pelo técnico Hector Cuper, também conta com o goleiro Essam El Hadary, de 45 anos, que se tornará o jogador mais velho a disputar uma edição da Copa do Mundo se for colocado em campo pelo treinador.

Ainda sem Salah, o Egito empatou com a Colômbia por 0 a 0 na última sexta-feira, em Bérgamo, na Itália. O último amistoso durante a preparação dos egípcios para o Mundial será contra a seleção belga nesta quarta-feira, em Bruxelas, na Bélgica.

Confira a lista de convocados do Egito:

Goleiros: Essam El Hadary (Al Taawoun), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly)e Sherif Ekramy (Al Ahly).

Defensores: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (all Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh), Ahmed Hegazi (West Brom), Ali Gabr (Zamalek), Ahmed Elmohamady (Aston Villa) e Omar Gaber (Los Angeles FC).

Meio-campistas: Tarek Hamed, (Zamalek), Shikabala (Zamalek), Abdallah Said (Al Ahli), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (Al Ittihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Hassan (Kasimpasa) e Amr Warda (Atromitos Athens).

Atacantes: Marwan Mohsen (Al Ahly) e Mohamed Salah (Liverpool).