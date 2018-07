Egito reiniciará campeonato de futebol em fevereiro

CAIRO - O governo do Egito decidiu que o Campeonato Nacional de futebol será retomado no dia 1º de fevereiro, após ficar um ano suspenso em razão de um tumulto em um estádio que acabou com várias mortes. O tumulto aconteceu em uma partida na cidade de Port Said entre o time mais popular do Egito, o Al Ahly, e o local Al Masry.

No dia 1º de fevereiro deste ano, os torcedores da equipe da casa atacaram os visitantes. O incidente acabou com a morte de 74 pessoas. As tentativas de reiniciar o campeonato desde então falharam porque a torcida do Al Ahly exigiu que os responsáveis pela confusão fossem condenados antes da retomada do futebol. Um veredicto sobre o caso será dado em 26 de janeiro, em julgamento que envolve 73 oficiais de segurança e torcedores.

A Associação de Futebol do Egito declarou neste domingo que os ministérios encarregados da segurança e dos esportes no país avaliaram que reiniciar o torneio é "positivo para a economia, o esporte" e significaria estabilidade. Não será permitido a presença de espectadores nos estádios durante a primeira temporada.