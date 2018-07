Egito só empata e fica novamente fora da Copa Africana

A seleção egípcia havia perdido por primeiro jogo por 3 a 2, em casa, e, assim, deixou o torneio classificatória com a derrota por 4 a 3 no placar agregado. Neste sábado, a República Centro-Africana abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Foxi Kethevoama. O Egito ainda empatou o duelo aos 27 minutos da etapa final, com Emad Moteab, mas mesmo assim acabou sendo eliminado.

Com esse resultado, a República Centro Africana se classificou para a próxima fase das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2013, que será disputada em setembro e outubro. O Egito é o maior campeão do torneio continental, com sete títulos, sendo que venceu seguidamente em 2006, 2008 e 2010. Depois disso, porém, não conseguiu mais se classificar para o torneio.