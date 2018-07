Egito vence e mantém 100% nas Eliminatórias da África

Foi a terceira vitória seguida do Egito, que mantém o 100% de aproveitamento nesta fase das Eliminatórias. Os egípcios, comandados pelo técnico norte-americano Bob Bradley, lideram o Grupo G, com nove pontos. O Zimbábue ocupa a quarta e última colocação, com apenas um.

O jogo desta terça marcou o retorno da torcida egípcia aos jogos da sua seleção desde a tragédia ocorrida em Port Said, em fevereiro do ano passado. O governo liberou a entrada de 10 mil torcedores no Borg El Arab Stadium, que contou com segurança reforçada por soldados e policiais.

Em outra partida das Eliminatórias Africanas nesta terça, a Argélia derrotou o Benim por 3 a 1. Feghouli, Taider e Slimani marcaram os gols dos anfitriões, na cidade argelina de Blida. Com a vitória, a Argélia alcançou a liderança do Grupo H. A seleção soma os mesmos seis pontos de Mali, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Benim soma 4 e é o 3º colocado.