Égua da Polícia Militar morre em clássico por descarga elétrica

Uma égua de nome Andrômeda que pertencia ao Regimento de Policiamento Montado da Policia Militar de Mato Grosso morreu ao receber uma forte descarga elétrica vinda do gramado em torno da Arena Pantanal em Cuiabá (MT) neste domingo, 23, logo após o jogo entre Santos e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O animal morreu no local e foi removido duas horas depois.

A companhia concessionária de energia no estado após as primeiras análises constatou que havia fuga na instalação elétrica na fiação. A área em torno do estádio foi isolada e o local deve passar por uma vistoria para verificar o que teria provocado o choque elétrico. Mesmo com o desligamento da rede de energia da Arena Pantanal e da rede convencional da Cemat o local manteve-se energizado.

Apesar de lamentar a morte da água, a PM observa que poderia ter acontecido com uma criança ou outra pessoa já que o local é um espaço para várias atividades durante a semana. A Cemat informou que o local onde ocorreu o acidente é de responsabilidade da Secopa e que a empresa cuida apenas da energia externa, nas ruas e postes.

O assessor de comunicação da PM, tenente coronel Paulo Serbijia, disse que os outros animais que também faziam parte do policiamento também sentiram choque. Segundo ele, a égua pisou num local energizado, úmido que fica próximo a um poste com câmera de segurança. O policial militar sentiu o choque e ainda tentou fazer com que o animal saísse, mas não foi possível.

Para investigar o caso foi aberto um procedimento administrativo na Polícia Militar e um inquérito pela Polícia Civil para investigar o caso. Todos vão aguardar os resultados da perícias criminal e técnica que estão sendo realizadas no local desde a amanhã desta segunda-feira.

INVESTIGAÇÕES

Através de nota, a Secopa-MT informou que foram tomadas providências para identificar a causa da descarga. A área está isolada e de acordo com o engenheiro da Secopa, João Paulo Curvo, testes feito pela Cemat indicam que não há outros pontos na área externa da Arena com energização. Técnicos da empresa Etel Energia, responsável pela instalação elétrica da Arena Pantanal trabalham no local para identificar o que possa ter provocado.

Atualmente o futuro da Arena Pantanal estar em debate, através de concessão para a iniciativa privada. O debate é saber que tipo de concessão. O estádio foi inaugurado em abril para a Copa e sediou quatro jogos na primeira fase. A construção da obra foi da empresa Mendes Junior e custo, segundo a Secopa, R$ 600 milhões.