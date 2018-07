Eguren alerta Palmeiras após primeira derrota: 'A vitória cega um pouco'

SÃO PAULO - O fim da invencibilidade está sendo encarado com naturalidade no Palmeiras. A derrota por 3 a 1 para o Botafogo, em Ribeirão Preto, está sendo apontada como algo que pode ajudar o time a detectar com mais facilidade os erros da equipe em campo.

"Você sempre aprende mais com a derrota do que com a vitória. A vitória cega um pouco, não nos deixa ver os erros. Perder nunca é bom porque todo mundo joga para ganhar. Não podemos jogar com a intensidade que jogamos no primeiro tempo. Não estou falando de um ou dois jogadores, mas dos 11", destacou o volante Eguren, titular na partida que deu a primeira derrota ao Palmeiras.

O atleta, que chama a atenção por suas declarações, admitiu que a atuação diante do Botafogo foi muito ruim e jamais pode se repetir. "Somos um time que pode ganhar de qualquer um, mas, com a intensidade do primeiro tempo de ontem (domingo), podemos perder para qualquer um também", resumiu.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, para enfrentar o São Bernardo, às 19h30. O técnico Gilson Kleina vai definir a equipe somente no treino da quarta-feira, na Academia de Futebol.