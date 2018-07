Eguren chega ao Palmeiras cheio de disposição e ansioso para fazer estreia

SÃO PAULO - Uma das contratações do Palmeiras durante a paralisação no calendário para a disputa da Copa das Confederações, o volante Eguren foi apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do clube. Em sua primeira entrevista oficial com a camisa 4 palmeirense - que era de Maurício Ramos - , que será usada por ele na Série B, o jogador fez questão de elogiar a equipe, comentou sobre suas características e prometeu "entrega a cada partida".

"O Palmeiras é importante independente da divisão em que estiver. Nos últimos dias pude acompanhar e vi que na Série B são jogos difíceis", declarou. "Sou jogador de equipe, essencialmente defensivo, primeiro volante. Sou um jogador que trabalha para a equipe. Me entrego em cada partida."

Eguren assinou contrato com o Palmeiras até o fim de 2014 e se colocou à disposição para entrar em campo assim que toda a documentação for regularizada. O jogador integrou o elenco da seleção uruguaia na Copa das Confederações e garantiu que está em forma para atuar.

A papelada para sua regularização, no entanto ainda deve demorar uma semana para ficar pronta, o que deve impedi-lo de atuar diante do ABC, nesta sexta-feira, no Pacaembu. "Quando a documentação chegar, estou pronto para jogar. Estava jogando a Copa das Confederações. Estou ansioso para a papelada chegar logo", disse.