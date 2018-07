Eguren comemora primeiro gol e boa fase no Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Eguren marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras na vitória por 4 a 2 sobre o Avaí, terça-feira, em Florianópolis, pela 23.ª rodada da Série B, e chamou a atenção pela forma efusiva que comemorou. O jogador, que começou no banco de reservas, disse que a alegria pelo gol marcado foi dupla.

"Fiquei muito feliz, por isso comemorei bastante. Mas fiquei mais feliz porque o time ganhou o jogo e vivemos um bom momento", disse o volante, autor do quarto gol palmeirense na Ressacada.

Experiente, o jogador da seleção uruguaia garante que ninguém no Palmeiras está acomodado com a vantagem de 15 pontos para o quinto colocado da Série B ou já fica pensa em garantir o acesso antecipadamente. "Temos que pensar em ganhar o próximo jogo. Sem se preocupar se vamos subir antes, ou não."

Eguren aparece como um dos candidatos a ficar com a vaga de Mendieta entre os titulares na partida deste sábado com o Sport no Pacaembu. O paraguaio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, em seu lugar, o técnico Gilson Kleina pode apostar no uruguaio ou colocar o volante Charles.