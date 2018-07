Eguren e Nathan serão titulares do Palmeiras contra o Fluminense

O Palmeiras terá duas alterações para enfrentar o Fluminense neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Rio. O volante Eguren entra na vaga de Marcelo Oliveira e o zagueiro Tobio dá lugar a Nathan, defensor de 19 anos que vai estrear pelo time profissional. As mudanças foram motivadas por contusões.

O técnico Dorival Junior armou o Palmeiras com essas novidades em um treino tático realizado nesta sexta-feira pela manhã na Academia. Na atividade, ele cobrou atenção à saída de bola da equipe e pediu para o trio de armadores (Diogo, Leandro e Juninho) alternarem de posições continuamente. Henrique está mantido como o único atacante no esquema tático 4-2-3-1 do novo treinador.

As mudanças na escalação são apenas no setor defensivo. Tobio sofreu uma lesão na coxa e saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Criciúma, na última quarta-feira, quando o Palmeiras ganhou de 1 a 0 e recuperou algum fôlego. Já Marcelo Oliveira atuou machucado até o fim daquela partida, pois a equipe havia feito as três substituições.

A defesa do Palmeiras já tinha como desfalques por problemas musculares os jogadores Lúcio e Wellington. Por isso, Dorival abre espaço para Nathan. O jogador ficou apenas duas vezes no banco de reservas pelo time profissional, contra Internacional e Criciúma, e agora ganha chance como titulares. Assim, o Palmeiras deve ser escalado diante do Fluminense, sábado, com Fábio; Weldinho, Victorino, Nathan e Victor Luis; Eguren e Renato; Leandro, Diogo e Juninho; Henrique.