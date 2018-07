Eguren e Tiago Alves treinam e podem reforçar Palmeiras no clássico

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina pode contar com dois reforços para o clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h, no Pacaembu. O zagueiro Tiago Alves e o volante Eguren estão recuperados de lesões e já estão à disposição do treinador palmeirense para serem relacionados.

A expectativa maior está em cima de Eguren, que aparece com chances de ser titular em breve. O uruguaio sofreu uma pancada no joelho esquerdo durante a pré-temporada e ainda não foi utilizado neste ano. Marcelo Oliveira tem atuado em seu lugar.

Já Tiago Alves foi titular na primeira partida da temporada, contra o Linense, mas durante a partida sofreu uma lesão no ombro direito e desde então se recupera. Enquanto isso, ele viu Wellington entrar bem no time e tomar conta da posição, mas deve ter uma boa disputa com Wellington.

Quem continua machucado é o zagueiro Thiago Martins, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e Victorino, que não joga desde outubro de 2012 e durante os treinos nesta temporada sofreu uma lesão na panturrilha direita.

O lateral-direito Bruno Oliveira, que estava com um problema muscular na coxa direita, e o volante Renato, que sentiu o ombro esquerdo, já foram liberados pelos médicos, mas não tem condições físicas de atuar no domingo.