Eguren não é regularizado e adia estreia pelo Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras não poderá contar com o volante Eguren neste sábado para enfrentar o Guaratinguetá, às 16h20, no Estádio Dario Rodrigues Leite. O jogador não foi regularizado e sequer viajou para o Vale do Paraíba, local da partida.

Assim, a estreia do volante uruguaio pode acontecer só na terça-feira, contra o Icasa, às 21h50, no Pacaembu. Eguren chegou a perder alguns treinamentos no início da semana para viajar ao seu país e acertar os últimos documentos pendentes. O problema, porém, foi a demora da CBF na regularização do jogador.

Como nesta sexta-feira é feriado no Rio, isso ajudou a atrasar a regularização de Eguren. O jogador foi contratado do Libertad, do Paraguai, e chegou com contrato até o fim de 2014.