Eguren se diz orgulhoso por ser cobiçado pelo Palmeiras O volante Eguren deve acertar com o Palmeiras logo após o término da Copa das Confederações. O jogador de 32 anos está com a seleção uruguaia que disputa a competição e por isso deixa a negociação para seu empresário, Régis Marques. Entretanto, em entrevista ao Estado, o volante mostrou felicidade com a possibilidade de defender o time alviverde.