Eibar faz 5 a 0, volta a vencer após nove jogos e respira no Espanhol

O Eibar encerrou uma longa sequência de nove partidas sem vencer nesta temporada, e com autoridade. Nesta segunda-feira, a equipe respirou na luta contra o rebaixamento do Campeonato Espanhol ao golear o Betis por 5 a 0, em casa, no encerramento da 12.ª rodada da competição.

O resultado levou o Eibar a 11 pontos, abrindo quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, na 17.ª colocação. O Betis, por sua vez, perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para os torneios europeus e parou nos 17 pontos, na nona posição.

A vitória do Eibar começou a ser desenhada logo aos cinco minutos, com o gol contra de Jordi Amat. Aos 29, Escalante ampliou. E a situação ficou ainda melhor na volta para o segundo tempo, quando Aissa Mandi recebeu o cartão vermelho.

Começou, então, o show do brasileiro Charles. De pênalti, ele marcou o terceiro gol do Eibar. Pouco depois, aproveitou assistência de Ivan Alejo para transformar a vitória em goleada. E ainda houve tempo para Ander Capa encontrar Sergi Enrich para selar o placar.