Eibar goleia o Betis fora de casa e mantém campanha histórica

Apenas em sua segunda temporada na elite, o Eibar ampliou a sua boa campanha no Campeonato Espanhol e conquistou seu mais expressivo resultado na sua curta história na competição ao golear o Betis por 4 a 0, fora de casa, em partida válida pela 18ª rodada.

O Eibar abriu o placar da partida logo aos três minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Ander Capa, e ampliou aos 17 com Keko. Na etapa final, Adrian Gonzalez, aos 26, e Borja Baston, aos 37 minutos, definiram o triunfo sobre o Betis, apenas o 13º colocado no Campeonato Espanhol, com 20 pontos.

Já o Eibar ascendeu para a oitava colocação, com 27 pontos, na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. E o time ultrapassou o Sevilla, que caiu para a nona posição com 26 pontos, ao perder por 2 a 1 para o Granada, que deixou a zona de rebaixamento ao chegar aos 17, na 16ª colocação.

O Granada abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols marcados por Isaac Success, aos 17, e Adalberto Penaranda, aos 37, mas acabou sendo vazado por Vitolo, aos 46. Na etapa final, aos 41 minutos, Adil Rami foi expulso e deixou o Sevilla com dez jogadores, dificultando ainda mais uma reação que não ocorreu.