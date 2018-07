Eibar goleia Valencia e Real Madrid tem jogo adiado no Espanhol

Mesmo jogando fora de casa, o Eibar goleou o Valencia por 4 a 0, neste sábado, em partida válida pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os anfitriões atuaram com um atleta a menos desde os 45 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava 1 a 0 e Soler foi expulso por cometer pênalti.

Com o resultado, o Eibar saltou para a sétima posição do Espanhol, com 32 pontos, dois a menos que o Villarreal, sexto colocado e último time na zona de classificação para a Liga Europa. Já o Valencia amarga má fase e parou nos 19 pontos, no 16.º lugar, ameaçado de rebaixamento.

Na partida, o Eibar abriu uma boa vantagem ainda no primeiro tempo. Sergi Enrich abriu o placar aos 28 minutos, e Adrian González ampliou, aos 45, na cobrança do pênalti cometido por Soler. Com um jogador a mais, os visitantes conseguiram selar a goleada na segunda etapa com Dani Garcia, aos 12, e mais um de Sergi Enrich, dez minutos mais tarde.

TEMPORAL ADIA JOGO DO REAL MADRID

As fortes ventanias que atingiram a região da Galícia nos últimos dias causaram mais um adiamento de jogo. Neste sábado, a Liga Espanhola anunciou que a partida entre Celta de Vigo e Real Madrid não poderá ser realizada no domingo, pois o Estádio de Balaídos sofreu avarias na sua cobertura que colocam os espectadores em risco.

Na sexta-feira o jogo entre Deportivo La Coruña e Real Betis também foi adiado, após ventos de mais de 180km/h arrancarem partes da cobertura do Estádio Municipal de Riazor, em Coruña.

"De acordo com o relatório da prefeitura de Vigo, o estádio de Balaídos não reúne condições de segurança para espectadores ou atletas para a partida de domingo. A Liga vai propor novas datas para a partida após ouvir as opiniões dos dois clubes e dos detentores de direitos de TV", anunciou a Liga Espanhola.

Segundo o prefeito de Vigo, o estádio sofreu danos na cobertura sobre um setor das arquibancadas e não há tempo hábil para a reforma antes da partida de domingo. A prefeitura entende que pedaços da estrutura podem cair a qualquer momento.