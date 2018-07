Eibar passa pelo Málaga e se aproxima da zona de classificação à Liga Europa

Com dois gols de Adrian González e outro de Sergi Enrich, o Eibar derrotou o Málaga por 3 a 0 em casa, neste sábado, e se aproximou da zona de classificação para a Liga Europa através do Campeonato Espanhol.

O time anfitrião foi a 38 pontos na tabela da competição, na sétima colocação, a um de distância do Villarreal, o sexto. No Espanhol, os quatro primeiros colocados vão à Liga dos Campeões, enquanto que o quinto e o sexto se garantem na Liga Europa.

González abriu o marcador aos 43 minutos do primeiro tempo. Depois, ampliou aos 5 da etapa final em cobrança de pênalti. Enrich deu número finais ao jogo dois minutos mais tarde. O Málaga ainda ficou com um jogador a menos após expulsão de Roberto Rosales, aos 26.

Ainda pela 24ª rodada, o Leganés goleou o Deportivo La Coruña por 4 a 0, em casa, em confronto direto na luta contra o rebaixamento da competição. Szymanowski, Mantovani, Lopez e Alberto Bueno marcaram para o time da casa. O resultado levou o Leganés para a 16ª posição na tabela, com 21 pontos. Os visitantes estão em 17º com 19, a três de entrar para o grupo dos três piores.

A 24ª rodada do Espanhol continua neste domingo. O Real Madrid, que lidera a competição com 52 pontos, visitará o Villarreal às 16h45 (horário de Brasília). O Barcelona, que está em terceiro com 51, terá um jogo complicado pela frente. Enfrentará o Atlético de Madrid, quarto colocado com 45 pontos, fora de casa, às 12h15.