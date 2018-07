Eibar vence a primeira fora de casa no Espanhol Fundada em 1940, a Sociedad Deportiva Eibar vive seus primeiros momentos na elite do Campeonato Espanhol e, por isso, cada novo feito é motivo de comemoração. Nesta sexta-feira veio a primeira vitória fora de casa, um 2 a 0 sobre o Elche, no Estádio Manuel Martínez Valero, pela abertura da quarta rodada.