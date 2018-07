Eibar vence em casa e se aproxima dos líderes do Espanhol

Vindo de uma vitória nas três primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, o Eibar derrotou o Leganés por 1 a 0, nesta sexta-feira, em casa, e já se aproximou dos primeiros colocados da tabela. A partida abriu a quarta rodada do Espanhol.

O único gol do duelo foi marcado aos sete minutos do segundo tempo. Após roubada de bola no meio-campo, o Eibar disparou pelo meio-campo e a jogada foi finalizada com cruzamento da esquerda e cabeçada certeira de Alejandro Galvez, sob chuva.

O resultado elevou o Eibar para a provisória sexta colocação da tabela, com seis pontos, contra nove do líder Barcelona e do vice-líder Real Sociedad. Apesar do revés, o Leganés se manteve no quinto lugar, também com seis pontos. Estas posições, contudo, podem mudar até o fim da rodada.

O Eibar volta a campo já na próxima terça-feira para enfrentar o próprio líder do campeonato, no Camp Nou. O Leganés, por sua vez, vai receber o Girona no dia seguinte.

Antes desta rodada, o Campeonato Espanhol terá mais nove jogos no sábado, domingo e na segunda-feira. Os destaques serão os confrontos do Barça contra o Getafe, fora de casa, neste sábado, e do Real Madrid diante do Real Sociedad, no domingo, no estádio do adversário.