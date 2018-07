Eibar vence Getafe e entra na zona de classificação à Liga Europa

Sergi Enrich balançou as redes duas vezes e Saul Berjon Perez, de pênalti, fez o terceiro do Eibar. Victor Romero Rodriguez marcou o gol do Getafe na partida.

Com o resultado, o Eibar foi a 19 pontos e alcançou a sexta colocação do Espanhol, última que dá direito a uma vaga nas competições europeias sem depender do resultado final da Copa do Rei. O Getafe, por sua vez, estacionou nos dez pontos, em 15.º lugar.

Ainda neste sábado, o Levante empatou por 1 a 1 com o Deportivo La Coruña, em casa, o Rayo Vallecano recebeu e bateu o Granada por 2 a 1, e o Bétis, como visitante, venceu o Málaga por 1 a 0 após três tropeços seguidos no Campeonato Espanhol.