Eibar x Barcelona: como ver o jogo pelo Campeonato Espanhol

Eibar e Barcelona vão se enfrentar neste sábado, às 8 horas (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Ipurua, em Eibar, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

De olho no líder e arquirrival Real Madrid, o Barça vem de goleada sobre o Sevilla por 4 a 0, na rodada passada, diante de sua torcida. O triunfo deixou a equipe catalã com 16 pontos, a dois do Real. Já o Eibar vem de empate com o Betis por 1 a 1, fora de casa. Soma nove pontos e ocupa o 14º lugar da tabela.

Com o adiamento do clássico com o Real, marcado inicialmente para o sábado da próxima semana, o Barça estará com foco total no duelo deste fim de semana - a partida com o rival ainda não tem nova data.

Últimos jogos do Barcelona:

6/10 - Barcelona 4 x 0 Sevilla (Campeonato Espanhol)

2/10 - Barcelona 2 x 1 Inter de Milão (Liga dos Campeões)

28/09 - Getafe 0 x 2 Barcelona (Campeonato Espanhol)

24/09 - Barcelona 2 x 1 Villarreal (Campeonato Espanhol)

21/09 - Granada 2 x 0 Barcelona (Campeonato Espanhol)

Últimos jogos do Eibar:

10/10 - Toulouse 2 x 0 Eibar (Liga Europa)

4/10 - Betis 1 x 1 Eibar (Campeonato Espanhol)

29/09 - Eibar 2 x 0 Celta de Vigo (Campeonato Espanhol)

26/09 - Eibar 3 x 2 Sevilla (Campeonato Espanhol)

21/09 - Levante 0 x 0 Eibar (Campeonato Espanhol)