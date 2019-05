Eibar x Barcelona: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Eibar e Barcelona se enfrentam neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Ipurua, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. Campeão nacional com antecedência, o Barcelona vai usar a partida para manter o ritmo de jogo do elenco para a grande decisão da Copa do Rei, contra o Valencia, que acontece no próximo dia 25.

Eibar x Barcelona terá transmissão ao vivo pelos canais Fox Premium e ESPN Brasil. O Estado fará minuto a minuto da partida.

Com 86 pontos ganhos, o Barcelona chega para o confronto depois de derrotar o Getafe na última rodada, por 2 a 0, com gols de Vidal e Arambarri (contra). Mesmo sem ter grande ambições na partida, o técnico Ernerto Valverde deve escalar força máxima. Desta forma, será mais uma oportunidade de Lionel Messi ampliar sua vantagem na lista de artilheiros do Espanhol. O argentino soma 34 gols e é seguido de longe por Karim Benzema (Real Madrid) e pelo companheiro Luis Suárez (desfalque por lesão), que marcaram 21 vezes.

Já o Eibar está com 46 pontos, na 12ª posição, e já não corre riscos de ser rebaixado ou briga por alguma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. A grande aposta da equipe, que perdeu o último compromisso para o Villarreal por 1 a 0, é o brasileiro Charles. Filho do ex-jogador Careca, destaque do futebol paraense nos anos 80, o veterano de 35 anos soma 14 gols no torneio, mesmo começando a maioria dos jogos no banco de reservas.