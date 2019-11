Eibar x Real Madrid: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Brigando ponto a ponto pela liderança, o Real Madrid visita o Eibar neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Ipurúa, na província de Guipúscoa, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão do Fox Premium.

Empolgado com a goleada por 6 a 0 sobre o Galatasaray, com três gols de Rodrygo, o Real Madrid agora volta suas atenções para o campeonato nacional. Com 22 pontos ganhos, a equipe de Zidane ocupa a segunda posição na tabela de classificação, mesmo número que o líder Barcelona e o terceiro colocado, a Real Sociedad. Um novo tropeço, como aconteceu na última rodada, contra o Bétis, pode fazer a equipe da capital cair até para o 7º lugar.

O Eibar também chega para o jogo em um bom momento. Com 15 pontos ganhos conquistados, o time está na 15ª colocação e ganhou seus dois últimos compromissos, contra Leganés e Villarreal.