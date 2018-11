Eibar x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

O Eibar recebe o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol neste sábado, às 10h (horário de Brasília), no acanhado estádio municipal de Ipurua, em jogo de equipes de tamanhos e objetivos distintos. E como de praxe, a expectativa é por mais um resultado positivo sem dificuldades dos comandados de Solari.

Eibar x Real Madrid terá a transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. De um lado, o Real está abaixo das expectativas, ocupando a sexta posição com 20 pontos, quatro atrás do líder Barcelona e três atrás de Alavés, Sevilla e Atlético de Madrid, que estão no G-4. O time busca entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões e, com sorte, diminuir a distância para o maior rival, visando entrar na briga pelo título.

Já o Eibar está na 13ª colocação com 15 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento. A meta do time no torneio, a princípio, é permanecer na primeira divisão e uma vitória contra um dos gigantes do país poderia ajudar muito nesse intento, mantendo o time em uma distância confortável.

Escalações de Eibar x Real Madrid

Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Oliveira, Ramis, José Ángel; Escalante, Jordán; Orellana, Cucurella, De Blasis; Charles.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Ceballos, Modric; Lucas Vázquez, Benzema, Bale.