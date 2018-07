Eintracht cede empate ao Mainz e estaciona na sétima posição

O Eintracht Frankfurt deixou escapar uma importante vitória fora de casa ao ceder o empate em 1 a 1 na partida contra o Mainz, nesta sexta-feira, em confronto válido pela 10.ª rodada do Campeonato Alemão. Os visitantes dominaram o primeiro tempo do jogo e abriram o placar, mas perderam rendimento na segunda etapa e sofreram o gol de empate, resultado ruim para ambos.

O triunfo colocaria a equipe de Frankfurt na zona de classificação para as competições europeias. No entanto, a igualdade manteve o time na sétima colocação do torneio, com 15 pontos, atrás do Hannover pelos critérios de desempate. Já o Mainz passou a ocupar a 11ª posição na tabela, com 11 pontos.

No primeiro tempo, o Eintracht Frankfurt teve mais volume de jogo e algumas oportunidades para marcar. No entanto, o gol inaugural do duelo nasceu de uma falha da defesa do Mainz.

O zagueiro Daniel Brosinski tentou proteger uma bola na linha de fundo em jogada com o atacante Marius Wolf, mas perdeu a dividida. O jogador do Eintracht conseguiu fazer o cruzamento e o defensor Stefan Bell jogou contra as próprias redes.

Na segunda etapa, o time da casa voltou para o gramado com uma postura diferente e buscou o empate desde os primeiros minutos. Aos 8 minutos, o empate quase veio em uma cabeçada do atacante Yoshinori Muto, mas a arbitragem anulou o lance, assinalando o impedimento.

Mas a pressão do Mainz surtiu efeito. Aos 25, o zagueiro Serdar aproveitou um cruzamento do japonês Muto e bateu forte para vencer o goleiro Lukas Hradecky e empatar a partida: 1 a 1.

A equipe local se empolgou com a igualdade e lutou muito para virar o placar, mas o Eintracht conseguiu segurar o resultado até o fim, mas não quebrou a escrita de ainda não ter vencido o Mainz em seus domínios.

Na próxima rodada, a 11.ª, o Eintracht Frankfurt receberá o Werder Bremen, em jogo marcado para o dia 3 de novembro. No dia seguinte, o Mainz enfrentará o Borussia Mönchengladbach fora de casa.